Hôpitaux saturés : nouvelles évacuations en urgence dans le Haut-Rhin

Les hôpitaux d'Île-de-France s'attendent à être saturés d'ici la semaine prochaine. C'est déjà le cas à Mulhouse où de nouvelles évacuations de patients atteints du Covid-19 ont eu lieu ce vendredi. Ils ont été transférés vers d'autres unités de la région. Cette mesure est le seul moyen pour libérer les lits de réanimation et faire face à l'arrivée ininterrompue de nouveaux malades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.