Horodateur en panne : faut-il quand même payer ?

Sur une place de centre-ville, on compte quatre horodateurs, et pourtant aucun ne fonctionne. Les horodateurs d’Amiens jouent avec les nerfs des automobilistes. Sur les 500 que compte la ville, 150 ne fonctionnent pas. Mais la municipalité l’assure, personne ne sera verbalisé, à condition de respecter la règle. “La règle officielle c’est, si un horodateur fonctionne à moins de 200 mètres, dans ces cas-là, on est obligé de payer son stationnement à la deuxième horodateur”, a expliqué François Boll, chef du service mobilité à la mairie d’Amiens (Somme). Est-ce la fin des horodateurs ? Après les cabines téléphoniques, la disparition des boîtes aux lettres, cet appareil qui a fêté ses 50 ans en France est peut-être désuet à l’heure du numérique. Aujourd’hui, il existe des applications, mais à priori, cela ne fonctionne pas encore totalement. En attendant de recevoir les pièces nécessaires à la réparation de tous ces horodateurs, sa ville met beaucoup moins de contraventions aux Amiénois. En février, il y a eu 30% d'amendes de stationnement en un mois. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Joire