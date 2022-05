Horodateur, l'ennemi des automobilistes fête ses 50 ans

Au début des années 70, la voiture est reine. Les parcmètres et les horodateurs doivent dissuader les automobilistes. Les horodateurs sont tout simplement des parcmètres collectifs ou des distributeurs de tickets de stationnement. Ils sont plus pratiques mais pas plus populaires que les parcmètres. Nos reporters ont rencontré à Besançon, l'inventeur du premier horodateur. Une machine assemblée à la hâte avec son équipe pour être livrée à la ville de Paris en 1972. Mais, la troisième génération d'appareils dans les années 80 va révolutionner le marché. Le premier microprocesseur dans ces types de machines avait un avantage énorme, car il consommait très peu, selon les explications de Maurice Fillod, ingénieur à la retraite. Aujourd'hui encore, près de huit horodateurs sur dix dans le monde sortent des ateliers de Besançon. Ces appareils sont implantés dans 80 pays et sont gérés à distance. Flowbird est le leader mondial de ce secteur. Ces appareils sont adaptables à la demande du client. Ceux de Las Vegas, par exemple, délivrent aussi des tickets de théâtre et plus innovants : "Ici, nous avons créé un simulateur qui permet de brancher sur cette voiture fictive la prise du véhicule et le système se met en marche", selon David Chauvin, directeur Marketing de Flowbird. Il est donc possible de recharger sa voiture électrique et de choisir son moyen de transport. "Ici, vous êtes dans une expérience combinée, multiservice", souligne-t-il. L'entreprise parle désormais de kiosque, un allié des solutions de mobilité douce, une seconde jeunesse à 50 ans. TF1 | Reportage M. Croccel, O. Trigodet