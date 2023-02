Hôtel/Airbnb : quel est le meilleur plan ?

Pour les vacances, nous avons posé nos valises à Vannes, en Bretagne. Avant de visiter la ville, la première étape est de trouver où dormir. Fabienne et Sandrine ont choisi un appartement Airbnb, tandis que Georges et Monique ont réservé une chambre d’hôtel. Le premier critère, pour les départager dans ce match est le prix de la réservation. La chambre d’hôtel coûte ici environ 150 euros la nuit, et l'Airbnb 64 euros. Ce dernier marque donc le premier point, encore faut-il trouver le logement. Trouver le logement pour l'Airbnb n'est pas évident. Une fois arrivés sur place, Florent, le propriétaire, fait visiter l’appartement Fabienne et Sandrine. L’hôtel lui, est plus facile à trouver. Monique et George viennent d’y passer leurs premières nuits. Pour le confort et la facilité, l’hôtel marque son premier point. Qu’en sera-t-il pour le petit-déjeuner ? Pour le couple, il n’y a qu’à mettre les pieds sur la table, c’est l’un des points forts du séjour à l’hôtel. Pour le côté de service proposé, l’hôtel marque encore un point. Mais l'Airbnb n’a pas dit son dernier mot, les deux amis préfèrent préparer elles-mêmes leurs petits-déjeuners. Pour la flexibilité et l’autonomie, Airbnb revient au score, c’est une égalité. Alors pour vous, Airbnb ou hôtel ? Vous avez toutes les clés en main pour choisir le meilleur logement, en fonction surtout des vacances que vous voulez passer. TF1 | Reportage L. Kebdani, D. Pires, A. Tocny