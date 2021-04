Hôtel de la Marine : visite exclusive avant la fin des travaux

Retour à la maison après des mois de restauration. Un grand buffet signé du premier ébéniste du roi Louis XV retrouve ses appartements d'origine. Un grand moment sur ce chantier, selon Delphine Christophe, en charge du chantier pour le centre des monuments nationaux (CMN) à Paris 4. Depuis 4 ans, l'hôtel de la Marine qui domine la place de la Concorde est en travaux pour trouver ses lustres d'antan. Car avant d'être le QG de l'état-major, il a été le prestigieux garde-meuble royal. Deux intendants vont se succéder avant d'être chassés à la révolution au bout de 20 ans seulement. Mais ils ont su s'entourer des meilleurs artisans et faire de leurs appartements un mini Versailles. Au mur, de grandes tapisseries dont certaines sont recousues à la main comme au XVIII? siècle Et il a été miraculeusement préservé. Sous des couches de peinture, couleurs et dorures d'origine sont réapparues. La marine a occupé les lieux pendant 200 ans sans les dénaturer. Des éléments de décoration se sont tout de même perdus au fil du temps, peut-être, n'étaient-ils pas du goût des officiers de la marine. Des panneaux en soie peinte s'intègrent parfaitement dans ceux qui étaient le cabinet de travail des intendants. Parquet, lambris, dorure... Tout est d'époque et conservé dans son jus. Découvrez la suite de cette visite dans le reportage en tête de cet article.