Hôtels, campings : des vacances plus vertes

Au cœur d'un hôtel situé dans le Parc national de Port-Cros, et un camping trois-étoiles au pied du Garlaban, une seule et même préoccupation, l'environnement. Dans l'hôtel de luxe, à chaque départ, un rituel. Pas de plastique, tri obligatoire, arrosage interdit et partout, des éclairages automatiques. Toutes les installations dans un seul but, obtenir le précieux sésame, "l'écolabel européen". Le cahier des charges est strict, au total, on compte 67 critères. Un peu plus loin, un camping d'Aubagne est lui aussi labellisé. Leur objectif est de ne rien jeter, tout recycler, des végétaux, jusqu'à l'eau usée de la piscine. Ce label est aussi une opportunité pour séduire de nouveaux clients. Les professionnels l'ont bien compris, la tendance du vert fait recette. Retour à l'hôtel, où votre conscience écologique, elle, ne prend pas de vacances. Mais cette philosophie a un prix, les chambres coûtent en moyenne 30% plus cher. Les gérants en profitent-ils ? Selon le propriétaire de l'hôtel, le surcoût est justifié. En France, seul 238 des 900 000 établissements touristiques possèdent l'écolabel européen. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar