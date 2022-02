Hôtels : les braquages se multiplient

Ce réceptionniste d'hôtel ne se doute de rien. Il croit ouvrir la porte à un client qui vient de l'appeler pour réserver une chambre. Il est deux heures du matin et coup de théâtre, le soit disant client le menace d'une arme de poing. Suivis d'un complice, ils se font remettre la caisse, 500 euros au total. Mais ce n'est pas fini, car les braqueurs ont un deuxième projet. Ils ont demandé au réceptionniste d'ouvrir les chambres qui étaient occupées. La directrice de l'hôtel nous raconte la suite des évènements. Elle tient à rester anonyme par crainte de ces malfaiteurs qui ont terrorisé un employé et quatre clients. Deuxième coup de théâtre. La police, prévenue par l'un des clients, intervient au beau milieu du braquage. Immédiatement, les deux individus prennent la fuite, guidés par leur otage vers une sortie de secours. Ils seront interpellés quelques jours plus tard, en possession d'un butin de 2 000 euros. Depuis, l'hôtel a revu toutes ses mesures de sécurité. Décembre dernier, trois établissements de la région bordelaise étaient victimes du même mode opératoire. Les enquêteurs appellent la profession à redoublé de vigilance la nuit. Jusqu'à présent, ce genre d'attaque, maison était réservée aux grands banditismes et aux stars internationales résidents dans les palaces. Comme ici, Kim Kardashian en 2016. Désormais, la police craint de les voir se banaliser dans le pays. T F1 | Reportage B. Christal, S.L. Cohen-Bachri