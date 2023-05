Hôtels : les robots assurent le service

À la sortie de l'ascenseur, nous croisons un robot. "Je suis content, j'ai une nouvelle mission à exécuter", lance-t-il. Dans les couloirs de l'hôtel, le voilà à nouveau. Il s'agit d'Alfred, un robot room-service, qui vient tout juste d'arriver dans l'établissement lyonnais, le Campanile Smart Lyon Est. Pour l'utiliser, il suffit de commander à manger ou à boire, via son téléphone. Un employé de l'hôtel stocke alors la commande dans le robot, Alfred appelle automatiquement l'ascenseur et avertit le client par sms quand il est devant sa porte. Depuis qu'il est dans l'établissement, Alfred a fait exploser les demandes de room-service, mais ça ne suffit pas encore à rentabiliser son prix, plus de 30 000 euros. À quelques rues, dans le centre de Lyon, un autre hôtel et un autre robot, plus inattendu. Il s'agit d'un bras articulé dans un salon de massage. Une caméra scanne d'abord la morphologie de la cliente, afin d'adapter ses gestes. En moyenne, une séance de 30 minutes coûte 30 euros. Le robot est encore en test dans cet établissement, alors sa conceptrice vient recueillir l'avis des premiers clients. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. T. Jarrion, D. Pires, V. Belgrand-Barbier