Hubert Germain, l'un des derniers compagnons de la Libération

Dans trois jours, le 14 juillet sera l'occasion d'un grand hommage au général De Gaulle. Il y a 80 ans, il était à Londres où il allait incarner la résistance. Et parmi ceux qui l'ont rejoint à l'époque, un certain Hubert Germain, âgé alors de 19 ans. Il est aujourd'hui l'un des quatre compagnons de la Libération encore vivants. Il nous a livré son témoignage inestimable, recueilli par nos journalistes.