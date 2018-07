Hugo Lloris : "On est là pour donner du rêve à nos supporters et à tous les passionnés du football"

Un jour avant la finale de Coupe du monde Russie 2018, Hugo Lloris a accordé un tête-à-tête à notre journaliste Caroline Henry. Le capitaine des Bleus a décrit cette finale comme la plus importante d'une carrière d'un footballeur. Pour lui, "il y a beaucoup d'efforts à fournir et un grand match à jouer". "Demain, ça va être un combat sur le terrain, il faudrait être prêt dans tous les aspects du jeu et être encore plus fort mentalement", a-t-il assuré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.