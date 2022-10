Hugo Marchand : le marathon d'un danseur étoile

À la cour de Habsbourg, la vie du prince héritier Rodolphe n’a rien d’une longue valse tranquille. C’est l’un des plus grands rôles masculins du répertoire avec des amours passionnels, une personnalité torturée ou sa descente aux enfers. Pour s’y préparer, le danseur étoile Hugo Marchand a suivi un entraînement intensif comme un sportif de haut niveau. "Il y a le travail de la danse qu’on a en cours. Quelques semaines avant, j’ai fait un travail spécifique de musculation, notamment du haut corps pour préparer mon dos et mes épaules", confie-t-il. La principale difficulté du rôle, c’est les duos acrobatiques réglés au millimètre qui s’enchaînent avec cinq partenaires féminins dans des relations parfois violentes. "C’est très engageant physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Mais j'adore sinon je ne le ferai pas", explique Hugo. Au bout de 2h40 non-stop sur scène, le marathon s’achève sous les applaudissements admiratifs du public. TF1 | Reportage C. Auberger, B. Chastagner