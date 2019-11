Huile de palme : pourquoi est-ce si difficile de s'en passer ?

L'huile de palme est la plus consommée au monde. On en retrouve partout, que ce soit dans la pâte à tartiner, dans des shampoings ou dans des carburants. Elle est dévastatrice pour les forêts du monde entier, mais appréciée des industriels car très rentable. Le palmier est six à sept fois plus productif que d'autres plantations. Ses fruits peuvent même être récoltés plusieurs fois par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.