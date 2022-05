Huile de tournesol : par quoi la remplacer ?

C'est le week-end, vous allez faire vos courses dans votre supermarché, mais impossible de trouver de l'huile de tournesol dans les rayons. Mais alors, que prenez-vous à la place pour cuisiner ? "J'utilisai essentiellement de l'huile d'olive en cuisson et en salade", a répondu une dame, ou encore de l'huile de pépins de raisin, de noisette, de noix, de sésame et de coco. Toutes ces variétés permettent facilement de remplacer l'huile de tournesol. Et elles possèdent toutes des bienfaits pour la santé. Pour Alexandra Retion, diététicienne-nutritionniste, "nos corps et nos cellules ont besoin d'acide gras, notamment les fameux oméga 3 et Omega 6 et aussi la vitamine E". Pour cette nutritionniste, chacune de ces huiles a sa spécificité. "Pour la cuisson très forte, je vais vous recommander plutôt des huiles de pépins de raisin et de l'huile de coco qui vont supporter la chaleur. Ensuite, pour la cuisson douce, je vais vous recommander l'huile de noisette. Et pour les assaisonnements uniquement, l'huile de noix et l'huile de sésame", a-t-elle conseillé. Avec ces huiles, le goût peut être plus prononcé. Alors, laquelle utilisée pour un gâteau ? "Je propose l'huile de pépins de raisin. Elle va amener beaucoup de moelleux et elle a un goût neutre. Et on va compléter avec l'huile d'olive", a indiqué Pascale Weeks. Elle tient un blog culinaire depuis près de 20 ans. Elle y donne entre autres des conseils pour bien choisir ses huiles. Si le litre d'huile de tournesol coûte environ 2 euros, celui d'huile d'olive est deux fois plus cher. C'est même trois fois plus pour l'huile de pépins de raisin et six fois supérieurs pour l'huile de sésame. TF1 | Reportage H. Corneille, É. Berra