Huile d’olive en Provence : la récolte de l’or vert

Récolté les olives n'est pas de tout repos. Il faut placer une bâche et manier une griffe électrique avec habileté. On appelle ça, peigner l'olivier et autant dire que c'est efficace. Il faut être rapide, car jusqu'à la fin de l'année, il y a du boulot dans les Alpes-de-Haute-Provence. La plaine de la Durance aligne au cordeau près de 300 000 oliviers. Sophie Pinatel, domaine Salvator Les Mées, n'en possède que 12 000, mais la récolte est bonne. "En six semaines, on va ramasser environ 200 tonnes d'olives", a-t-elle indiqué. Il s'agit d'une variété d'olives grasse, l'aglandau, récolté uniquement pour faire de l'huile. Alors suivons ce chemin des oliviers, traversons le canal de la Durance, direction le village des Mées et ses célèbres pénitents qui ont donné leur nom au moulin de la ville où chacun apporte sa récolte. Cinq kilos d'olives pour faire un litre d'huile. Un bon rendement pour ce fruit qui une fois pressé et passé dans une centrifugeuse à 5 000 tours-minute va livrer son nectar. Plus de 50 000 litres de cette huile onctueuse en appellation protégée depuis 20 ans sont produites chaque année en Haute-Provence avec son goût inimitable. Un savoir-faire ancestral. Nous avons pris de la hauteur à Estoublon en compagnie de Marie-France Girard, le vieux moulin, dans son vieux moulin qu'elle a gardé les vieux outils de son papa. Toute une vie consacrée à cet arbre de paix, robuste et généreux. Un patrimoine vivant qui fait la richesse des Alpes-de-Haute-Provence. TF1 | Reportage M. Dupont