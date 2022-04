Huit heures bloqués dans un TGV Paris-Bordeaux

Cet arbre est tombé ce vendredi en début de soirée sur les caténaires. Sur la ligne classique TGV à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), le train Paris-Bordeaux passe quelques minutes plus tard et s’emmêle dans les branchages. Il s’arrête 200 mètres plus loin, impossible de repartir. À l’intérieur, les 400 passagers attendent une rame de secours. Ils vont changer de train sur les voies. Il faudra une heure pour effectuer cette opération de transbordement. Tous ces voyageurs finiront par arriver en gare de Bordeaux avec huit heures de retard. Cet incident a également stoppé la circulation des trains suivants, comme celui prévu pour La Rochelle (Charente-Maritime). Les passagers ont patienté pendant cinq heures à Tours (Indre-et-Loire) avec des paniers-repas. "À 21h15, on nous a ramené des petites boxes pour se ravitailler, mais aucune info", confie l'un des passagers. La SNCF a prévu de rembourser intégralement tous les passagers et de porter plainte contre le propriétaire de l’arbre tombé sur les voies en raison de la tempête Diego. TF1 | Reportage L. Romanens, T. Leproux