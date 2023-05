Huit mille hectares brûlés en Espagne : un feu hors de contrôle

Le rideau de feu est incontrôlable. Cela fait 48 heures maintenant, que les flammes continuent d'avancer sans jamais faiblir. Elles sont poussées par des rafales de vent à 60 kilomètres par heure. Déjà, 8 000 hectares sont brûlés. Cette nuit du vendredi 19 mai, on voit à l'image, ce que les pompiers découvraient face à eux. Les premières habitations ne sont qu'à quelques kilomètres. Trois villages et un monument massif de la région de L'Estrémadure ont été évacués, au total 700 personnes. Jesus, habitant évacué de Cadalso (Espagne), raconte que les flammes étaient plus hautes que les pins. Au milieu de la nuit, avec les flammes à côté, il a eu très peur. Ils ont été réveillés par la fumée, impossible de respirer. "Les flammes sont arrivées jusqu'à la maison, elles étaient tout autour", raconte Miguel, autre habitant évacué de Cadalso. Quatorze bombardiers d'eau se relaient, mais cela ne suffit pas. Les habitants ne savent pas quand ils pourront retourner chez eux. Les autorités espagnoles affirment déjà qu'il s'agit d'un incendie criminel. TF1 | Reportage F. de Juvigny, E. Duboscq, A. Mainguet-Suares