Huit minutes 46 secondes de silence lors de l'hommage à George Floyd à Minneapolis

Une cérémonie s'est tenue jeudi soir aux États-Unis en hommage à George Floyd. Ses proches, mais aussi des personnalités s'étaient recueillis devant son cercueil à Minneapolis. Huit minutes et 46 secondes de silence ont été observées, le temps qu'a duré son agonie alors qu'il était maintenu à terre. L’homme noir de 46 ans sera enterré au Texas mardi 9 juin, l'État où il a grandi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.