Hygge : quand la déco nous réconforte

Se servir une tasse de thé, allumer un feu de cheminée, puis se recouvrir dans un plaid pour bouquiner, voilà le rituel de Claire quand elle rentre du travail. Cette Franco-danoise est une adepte du hygge qui signifie bien-être en danois. Un art de vivre où l'on prend le temps pour soi. Depuis quelques années, cette tendance gagne même les magasins de décoration. Pour suivre cet art de vivre à la danoise, il y a quelques essentiels que l'on trouve dans une boutique scandinave de Lyon. En commençant par un peu de verdure. Avec la pandémie, le temps passé chez soi s'est allongé. Cela motive donc à changer régulièrement de décoration. Mais d'où vient cette volonté soudaine d'accorder plus d'importance à son bien-être ? Selon Marianne Medioni, coach en développement personnel, les différents confinements nous ont amené à redéfinir ce que nous sommes et donc à chercher le bonheur dans des choses simples. Prendre du temps pour soi, et si c'était la solution pour atteindre le bonheur. En tout cas, la recette fonctionne au Danemark, deuxième pays le plus heureux au monde en 2021. TF1 | Reportage I. Blonz, Y. Matisse