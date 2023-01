Hygiène et beauté : les super promos vont se poursuivre

Dans les grandes surfaces, impossibles de les rater. Moins 40, 70 voire 100 % de réductions sur certains articles. Ces super promotions, vous allez continuer à les voir au rayon d’hygiène et beauté, et ça, c’est une bonne nouvelle. De quoi équilibrer la facture du panier alimentaire qui lui s’envole, plus douze pour cent d’inflation sur l’année 2022. Cette mère de famille à profiter des super promos pour faire des stocks de couches bébé pour six mois. D’après elle : « J’ai moins 70 % dessus. Ayant deux enfants, c’est un produit que je consomme énormément. ». Ces promotions sur l’hygiène auraient pu disparaître, les industriels voulaient les limiter à 34 % comme sur les produits alimentaires. La grande distribution a tenu tête. Pourquoi ces fabricants de produits d’hygiène tenaient-ils tant à réduire les ces super promos ? Emily Mayer, spécialiste grande consommation nous a répondus : "Ça dévalorise ce que vaut la marque, et brouille dans les esprits du consommateur le vrai prix du produit". Ces promotions, vont-elles alors durer ? Oui, d’abord parce que dans ce secteur les marges sont beaucoup plus confortables que dans l’alimentaire. Les industriels peuvent donc absorber plus facilement des baisses de prix. Enfin, selon les experts, ces mégas promo devraient continuer toute l’année, car les tarifs viennent d’être négociés pour 2023. TF1 | Reportage F. Despatureaux, F. Couturon, P. Lormant