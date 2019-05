Hypermarché : la fin d'un modèle ?

Face à l'essor d'internet et des marques spécialisées, l'hypermarché généraliste connaît un certain déclin. En huit ans, son chiffre d'affaires accuse une baisse de 3,3%, toutes les enseignes confondues. Le modèle est en régression. Pour preuve, cette nouvelle annonce de Carrefour du vendredi 3 mai 2019, qui va lancer une procédure de rupture conventionnelle collective. Elle prévoit jusqu'à 3 000 départs volontaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.