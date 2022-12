Hypermarché : le tourbillon des derniers achats

C'est la tradition, les dernières heures avant Noël, la bataille des caddies. Dans tous les hypermarchés de France, c'est le week-end le plus chargé de l'année. Dans un hypermarché, on y accueille jusqu'à 10 000 clients par jour et certains comptent même triple. Le rayon fruits de mer est pris d'assaut. Ici, ce sont six tonnes de crevettes, 4 500 bourriches d'huîtres et 400 plateaux qui trouvent preneur en un week-end. Pour que la magie de Noël fonctionne, 320 personnes s'activent en coulisse pour réceptionner deux fois plus de livraison qu'en temps normal. Mais c'est à la pâtisserie que les employés ont commencé plus tôt, afin de préparer 2 000 bûches. Des équipes renforcées pour Noël. Tout le monde est mobilisé afin de prêter main-forte. Pour que tout soit parfait dès l'ouverture à huit heures, le travail d'Amandine Lévine, directrice chez Carrefour Carré Sénart lui, ne change pas. Elle veille au grain. Les clients sont au rendez-vous dès l'ouverture. D'autres cherchent les bons plans. Dans le rayon de moins 70 pour cent sur la décoration, les deux derniers jours avant Noël, tout est parti. En ces temps d'inflation, forcément ça intéresse. TF1 | Reportage P. Gallacio, V. Abellaneda