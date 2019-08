Hypermarché sans caissières : ouverture contestée à Angers

C'est une première qui passe mal. Pour la première fois dans notre pays, un hypermarché de la ville d'Angers a été ouvert en mode automatique et sans caissières, tout l'après-midi de ce dimanche 25 août. Cette révolution technologique inquiète les salariés, et ils étaient nombreux à manifester ce jour, dans ce magasin angevin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.