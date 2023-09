Hypermarchés / Industriels : la guerre des prix déclarée

C'est un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois et il n'est pas fini. D'un côté, les industriels qui veulent maintenir des prix élevés, de l'autre la grande distribution, qui exige une baisse. Pour résister, certains industriels, comme la célèbre marque de biscuit "La mère poularde", menacent de ne plus fournir les grandes surfaces si les prix chutent. Son argument est le coût de l'énergie, qui est toujours élevé et celui des emballages. En face, les grandes enseignes répliquent. Elles misent tout sur leurs propres marques distributeur, à grand renfort de publicité. Ils retirent même certains produits de leurs rayons, pour faire pression sur les industriels. Cette bataille entre la grande distribution et les industriels n'a pas fait baisser les prix. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, leur a forcé la main. Qui sortira vainqueur de ces négociations ? La grande distribution peut compter sur le soutien du gouvernement qui est prêt à tout pour faire baisser les prix. Les discussions dureront jusqu'en janvier. D'ici là, 5 000 produits verront leurs tarifs bloqués ou à la baisse. La majorité d'entre eux n'est pas encore connue. TF1 | Reportage G. Bertrand, P. Corrieu, A. Coulon