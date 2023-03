Hypermarchés : le retour en grâce

On reprochait à l'hypermarché d'être trop grand, trop loin des centres-villes, dépassé. Et pourtant, depuis quelques mois et la flambée des prix, ces magasins de plus de 2 500 mètres carrés attirent de nouveau les consommateurs. C'est le cas de Sandrine. Pour elle, fini le marché, l'épicier ou le fromager d'à côté. Sa priorité est de faire des économies pour sauvegarder son pouvoir d'achat. Depuis un an, un magasin enregistre 4 000 passages en caisse supplémentaires par mois. De bons résultats, inimaginables il y a encore trois ans. Le modèle de l'hyper semblait affaiblit face à la concurrence des surfaces de plus petite taille. Pourtant, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'hypermarchés. On en compte 2 300 au total, soit 300 magasins de plus sur le territoire en moins de dix ans. Face à cet engouement, à Honfleur, un directeur de magasin est enthousiaste. Il croit tellement en l'avenir des très grandes surfaces, qu'il investit dans un nouveau bâtiment quasiment deux fois plus grand que son ancien commerce. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage N. Robertson, V. Abellaneda, N. Clerc