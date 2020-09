Hypermarchés : rassurer les clients à tout prix

L'épidémie de coronavirus a suscité beaucoup de craintes. Et pour que cette peur ne se transforme pas en baisse de fréquentation, les enseignes de la grande distribution ont décidé de rassurer leurs clients. Elles ont massivement investi dans toutes sortes de dispositifs. Certains sont très concrets, d'autres plus psychologiques. Un tour d'horizon de ces innovations avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.