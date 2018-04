Hypermarchés, un modèle à réinventer

Carrefour est en crise. Le groupe va supprimer des milliers d'emplois, mais aussi réduire la surface de vente dans ses magasins. Les produits non alimentaires ne font plus recette. Un constat globalement partagé par toutes les enseignes de la grande distribution. Aujourd'hui, l'hypermarché est en fait un modèle qu'il faut réinventer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.