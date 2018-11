Île artificielle, le projet fou d'un promoteur en Polynésie française

C'est l'un des grands défis de ce siècle : la démographie et l'augmentation de la population mondiale. Seul un quart de la planète est aujourd'hui habitable, le reste est occupé par les océans. Et c'est peut-être là que nous trouverons les solutions à l'habitat de demain. En effet, un promoteur tente d'obtenir un permis de construire en Polynésie française, au large de Tahiti, pour un projet fou. Celui d'une île artificielle, écologique et entièrement autonome. Explications en plateau avec Garance Pardigon dans le cadre de notre rubrique "Demain". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.