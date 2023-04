IA : c’est sur l’emploi que les conséquences seront les plus spectaculaires

Près de 7% des postes pourraient disparaître. Les comptables, les experts juridiques, les traducteurs, les fonctionnaires des impôts pourraient être remplacés par les robots. Rien de neuf sous le soleil. L’invention du métier à tisser et de la voiture avaient déjà provoqué un tel choc détruisant des emplois, mais stimulant la croissance et les salaires pour tous les autres. Ici, pourtant, pour la première fois, les victimes seront des cols blancs. Plus inquiétante, la menace de voir ces systèmes contrôlés par des criminels, lançant une gigantesque attaque informatique ou propageant de fausses nouvelles pour déstabiliser un gouvernement. Pire encore, et si la machine elle-même était capable d’apprendre le mal tout seul. Elon Musk, patron de Tesla, ou d’autres inventeurs de systèmes pourraient demander un moratoire pour encadrer ces nouvelles pratiques. En Europe, on subit une fois de plus l’arrivée de ces nouveautés venues d’Amérique et l'on censure comme en Italie. Cette révolution se fera comme l’Internet sans le Vieux Continent, qui s’est spécialisé dans les interdictions plutôt que dans les inventions. TF1 | F. Lenglet