Ibis chauve : les ULM leur ouvrent la voie

Levez les yeux et vous aurez peut-être une chance de les apercevoir, des oiseaux migrateurs très rares, des Ibis chauves. Une espèce menacée guidée par deux ULM. À sept heures du matin au nord-est de Lyon, pour l'équipe de Johannes, un biologiste autrichien, c'est l'heure d'un nouveau départ. Dans le sillage de l'appareil, les oiseaux prennent leur envol sous le regard d'une poignée de curieux fasciné. Partis d'Allemagne il y a quelques jours, l'étonnant convoi tente de rejoindre le sud de l'Espagne. Nés en captivité, ces oiseaux n'ont jamais voyagé. À bord de l'ULM, leur nourrice Barbara les appelle au mégaphone pour éviter qu'ils ne se perdent en chemin. Tout au long de ce voyage de 2 000 kilomètres, une dizaine de personnes accompagnent les oiseaux. Grâce à ce programme financé par l'Union européenne, 250 Ibis chauves ont déjà été réintroduits en Europe, un nouvel espoir pour une espèce autrefois mal aimée, victime de la chasse et de l'urbanisation. TF1 | Reportage C. Blampain, E. Nappi, B. Gereys