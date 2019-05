Ikea : l'envers du décor

Ikea est l'une des entreprises les plus impénétrables de la planète. Un empire entouré de secrets dont les magasins sont visités par près d'un milliard de personnes chaque année. Mais ces derniers temps, la société s'est retrouvée confrontée à une nouvelle concurrence : les géants du e-commerce comme Amazon ou Alibaba. Ils vendent désormais eux aussi des meubles à bas prix. La marque suédoise s'est alors lancée dans un virage technologique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.