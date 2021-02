Il est de retour à Nancy : l’histoire rocambolesque du vol d’un tableau de Signac

C'est un retour à bon port. Sous escorte policière, le "Port de la Rochelle", une toile de l'impressionniste français Paul Signac, a été rendue ce vendredi par la justice à la mairie de Nancy, au terme d'un long et mystérieux voyage. Ce chef-d’œuvre a une valeur estimée à 1,5 million d'euros. Il avait été volé il y a trois ans au musée des Beaux-Arts de la ville. "Ce retour de l'œuvre est une excellente nouvelle pour tous. Le vol s'est fait en un clin d'œil. Très rapide et très discret", se rappelle Susana Gallego Cuesta, la directrice. Ce tableau avait été dérobé le 24 mai 2018 avec une apparente facilité. Introuvable pendant un an, l'œuvre était réapparue à 2400 kilomètres de là, à Kiev, en Ukraine. "L'Ukrainien chez qui la perquisition a été effectuée a de lui-même signalé aux policiers l'existence de ce chef-d’œuvre parce qu'il ne voulait pas que cette œuvre soit mise au rebut", explique François Pérain, le procureur de Nancy. Les aveux de ce malfaiteur, amateur d'art, ont finalement permis cette restitution. Il faisait partie d'une bande très organisée. À la même période, lui et trois complices ont en effet subtilisé quatre autres tableaux sur le sol français dont un Renoir. Des vols qui se font souvent sur commande. "Avant que le vol ne se commette, ces équipes savent à qui ces biens sont destinés. Elles ont déjà établi les filières de recel, donc c'est toute une logistique qui se prépare bien avant que le vol ne soit commis", confirme le colonel Didier Berger, chef de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). Avant de retrouver le regard du public, cette œuvre sera restaurée. À Nancy, tous espèrent désormais qu'il sera prêt pour la réouverture des musées.