"Il faut que nous inventions un nouveau modèle de prospérité économique et sociale nous-même", Philippe Juvin

Philippe Juvin, un des candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle 2022, pense que son atout est de venir de la société civile. En effet, il est médecin et maire de La Garenne-Colombes depuis 20 ans. "Sur ces deux postes d'observation, je vois des gens qui n'ont pas pu se soigner et qui ont un pouvoir d'achat qui diminue. Parallèlement, je vois aussi une classe politique qui ne fait que commenter quand elle ne vous raconte pas des histoires", lance Philippe Juvin. Mais le vrai sujet, c'est la recherche de solution. "Je crois que nous devons changer les parcours. On a toujours les mêmes parcours d'hommes politiques depuis des années", explique Philippe Juvin. Il est alors nécessaire d'inventer un nouveau modèle de prospérité économique et sociale nous-même. Cela consiste à mettre fin au chaos, à redonner de la liberté aux Français et à réenrichir le pays intellectuellement et économiquement. Par ailleurs, Philippe Juvin croit à la droite du service public. En effet, selon lui, c'est la garantie que partout sur le territoire, tout le monde aura une réponse identique. C'est également une condition de prospérité.