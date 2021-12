"Il ne faut pas croire que le vaccin à lui tout seul va nous libérer", Jean-Luc Mélenchon

La vaccination a du mal à convaincre dans les départements d'outre-mer. Le pass vaccinal pourrait-il changer les choses ? Selon Jean-Luc Mélenchon, "la tension est extrême. Cette décision sera très mal reçue". "La première mesure à prendre, c'est de rendre les tests gratuits pour que les gens puissent décider de leur participation à des réunions de familles pendant les deux réveillons", a-t-il ajouté. "Je dis à Mr Castex qu'il a tort de tout concentrer sur la question de la vaccination", a-t-il affirmé. Pour cause, Jean-Luc Mélenchon a dans sa très proche famille quelqu'un qui a été vacciné et qui a aujourd'hui le Covid. Voici quelques mesures qu'il propose : arrêter de fermer des lits, faire des tests gratuits et organiser la société du roulement. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne se sent pas concerné par l'idée de Christiane Taubira de se présenter à la présidentielle. "La gauche traditionnelle, dans laquelle je ne me sens pas impliqué, s'est déjà assez ridiculisée. J'ai l'impression qu'avec Mme Taubira et Mme Hidalgo, nous avons une sorte de série", a-t-il expliqué.