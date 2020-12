Il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles en 2020

2020, c'était aussi ça : un cri de joie et des pères heureux. Nous sommes le 23 octobre, vous êtes confinés et les députés votent. C'est officiel, le congé paternité est allongé. Il passe l'an prochain de 14 à 28 jours. "Plus un papa reste longtemps après la naissance avec son enfant, plus il crée des liens qui sont forts. Ça c'est évident", a souligné un père de famille. Dans le monde viticole, la récolte en Val de Loire a été particulièrement bonne cette année. Avec un climat idéal et des ventes qui ne faiblissent pas, 2020 a été un millésime d'exception. Trinquons aussi à une disparition. En 2020, la polyo a été éradiquée d'Afrique. Un virus en moins. Pendant ce temps-là, sur l'archipel des Galapagos, les pingouins se sont accouplés comme jamais cette année. Cette hausse record de la population a été due à un bon climat et au calme inhabituel. "Il y a eu moins de bateau d'excursion, moins d'activité touristique. Ça a pu contribuer à cette augmentation de l'espèce", a expliqué Danny Rueda, directeur du Parc national des Galapagos (Équateur). Lui aussi, il était aux anges. Le 6 septembre de cette année, Pierre Gasly devient le premier Français à gagner une course de Formule 1 depuis 24 ans. Enfin, une surprise de fin d'année : "J'étais devenu un homme", titre de Daniel Balavoine, a été retrouvé par hasard. Un inédit, inattendu.