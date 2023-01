Il porte la réforme des retraites : un ministre au front

La semaine commence pour le ministre par une mission pédagogique. Convaincre les alliés du gouvernement, les députés du MoDem. Et contre toute attente, dans cette salle, il reste quelques personnes à convaincre. Réponse du ministre : “On avance et on corrige ce qui peut l’être”. À la veille de la manifestation, de plus en plus de voix réclament de modifier la loi. Olivier Dussopt, lui, convoque les responsables de son ministère pour rappeler la feuille de route en avant toute. Dans son bureau, le ministre est plus clair encore. La manifestation démarre dans quelques heures. Le ministre et son cabinet plongent sur la bataille de l’information et comment riposter face à l’opposition. Le ministre prépare aussi des arguments face à son ancienne famille politique, la gauche. Dans les rues de Paris, et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le ministre, il y a plus de manifestants qu’attendus, ce qui renforce au moins temporairement les syndicats. La réponse du ministre, ce matin dans un matin qui file vers le sud de l’Hexagone. Il réfléchit aux mots à employer, mais le constat est clair, on ne touche pas aux 64 ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Menage, O. Cresta