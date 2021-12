Il sculpte les fruits et légumes

À première vue, nous pourrions presque croire que cette composition sort tout droit de chez le fleuriste. Il s’agit bien de carottes, de navets, de radis. Laurent Boucheron les sculpte avec passion depuis trois ans et grâce à un simple couteau. Son talent et sa gestuelle parlent ensuite d’eux-même. C’est sous les halls de Dijon que cet ancien cuisinier sélectionne ses fruits et légumes, mais pas n’importe lesquels. Le déclic : une vidéo de sculpture coréenne sur Internet. Alors, après plusieurs reconversions professionnelles, Laurent a décidé de mêler ses deux passions : la cuisine et l’art. Mais, actuellement, il n’envie pas encore. Il commence donc à enseigner. Autour de la table : trois professionnels de la gastronomie. Donner envie, de manger, mais aussi de sculpter car ces artistes sont rares. Dans leur métier, ils voudraient grandir, s’épanouir, finalement, presque comme des fleurs. T F1 | Reportage C. Ébrel, A. Ifergane