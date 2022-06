Il va falloir être patient dans les aéroports cet été

Une file d'attente à rallonge ce week-end à l’aéroport Charles de Gaulle, où transiteront cet été jusqu'à 120.000 passagers chaque jour, presque autant qu'en 2019, avant le Covid. Certaines compagnies comme air France ont prévu des personnels supplémentaires. À l'enregistrement des bagages, il y a 200 agents d'escales en plus pour fluidifier le trafic. Quand les passagers arrivent au contrôle de sécurité, c'est toujours le même problème. Il faut parfois compter une vingtaine de minutes. Ce manque en personnel de sûreté est estimé à 20% pour tous les aéroports français. Les entreprises de sécurité n'avaient pas anticipé un tel retour d'activité. Il est impossible de recruter en urgence, car certaines formations prennent beaucoup de temps, jusqu'à 4 mois pour des formations qualifiantes. Selon ce responsable de la sécurité des aéroports parisiens, il faudra arriver deux à trois heures en avance en été. Jusqu'à 150 agents de sûreté devraient manquer. Mais tous les secteurs sont concernés comme les bagagistes et les techniciens. Les offres d'emploi se comptent par milliers. Pour l'instant, aucune compagnie n'a dû supprimer des vols à cause du manque de personnel. Mais cela a déjà eu lieu en Angleterre et en Allemagne où 900 vols viennent d'être annulés pour le mois de juillet. T F1 | Reportage P. Gallacio, B. Lachat