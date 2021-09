Il vole avec les oies

Qui n'a jamais rêvé de voler comme un oiseau ? Lors de notre visite, Dominique Cruciani donnait à manger à ses oies, comme n'importe quels parents de cette espèce. Le pilote d'ULM et Cassandre Schneider ont élevé quatorze bernaches nonnettes. Des oiseaux qui deviennent des compagnons de voyage dans ce reportage. Il y a trois mois, la jeune femme était déjà aux petits soins pour les oisillons à peine sortis de l'œuf. "Ils sont persuadés que je suis leur maman. À partir de là, ça a créé un lien qui est à vie pour elles, jusqu'à ce qu'elles soient adultes. Elles connaissent ma voix, ma démarche, elles savent me différencier des autres personnes de partout", explique la responsable organisation de "Delta Evasion". Jour après jour, le travail d'imprégnation fonctionne. Les oies s'habituent aussi au bruit de l'ULM. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur l'aire de décollage de Doussard. Avec une température de 15°C, le temps est idéal. Plein gaz, l'engin décolle. Dans son sillage, les oiseaux. Une ascension extraordinaire à 600 mètres au-dessus du lac d'Annecy. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.