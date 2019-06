Il y a 70 ans, le premier journal télévisé de l'Hexagone était diffusé. Des reportages tournés le 29 juin 1949, et diffusés le soir même. Avec les moyens de l'époque qui n'était pas grand-chose, mais déjà un sens du reportage et de l’évènement qui ne s'est jamais démenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.