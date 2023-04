Île-d'Aix : remballez vos poubelles !

Aux pieds du phare de l’Île d’Aix, c’est désormais une habitude. Chacun remballe ses déchets après la pause pique-nique. Sur ce bout de terre de trois kilomètres de long, il n’y a plus de poubelle à disposition depuis deux ans. Les touristes sont priés de rapporter les emballages sur le continent. Il y a bien une petite déchetterie sur l’île, mais elle est réservée aux habitants et n’est pas ouverte tous les jours. Alors pour faire face à l'afflux des visiteurs, la municipalité a pris cette décision radicale. Jusqu’à 8 000 personnes débarquent sur l'île chaque jour, au plus fort de la saison. Depuis 2021, le nombre de déchets a baissé de 40 tonnes même si les 200 habitants qui vivent à l’année sur l’île, doivent régulièrement faire preuve de pédagogie à l’égard des touristes. Alors, en fin de journée, nous sommes allés faire un petit sondage avant l'embarquement. Sur l’Île d’Aix, plus aucune poubelle ne déborde. Cela évite aussi que le vent emporte accidentellement papiers et plastiques dans la mer. TF1 | Reportage G. Guist’Hau, D. Bertaud