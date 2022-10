Île de Batz : un jardin sur les flots

C'est le point le plus au nord du Finistère. L'île de Batz est un territoire à fleur d'écume, bercée par les eaux transparentes de la Manche. Environ 15 minutes de traversée. Et au terminus, la récompense : un caillou sauvage de 3 km de long sur 1 km de large, parfait pour une balade à vélo. Se couper du remue-ménage du continent, c'est le but de Sophie et Valérie. Ces deux restauratrices ont acheté une résidence secondaire pour se ressourcer, mais aussi pour faire partie d'un village insulaire. Près de 60% de l'île est occupée par des résidences secondaires. Seulement, 500 habitants y vivent à l'année. Parmi eux, Jean-Luc Cabioche, une figure locale et personne ne l'arrachera pas à son île natale. Cet agriculteur à la retraite se déplace toujours avec son tracteur. L'île de Batz est surnommée l'île au tracteur. La moitié du territoire est recouverte par des champs, 200 hectares de surface maraîchère, nourri par la mer. Des pommes de terre, du chou, des carottes, du persil... Tout pousse grâce au climat océanique, comme ce joyau vert à l'extrême est de l'île. Une canopée, un jardin remarquable aux essences tropicales. Des palmiers, des bananiers ou encore des cactus, près de 2 000 plantes exotiques qui transportent les visiteurs. Ce jardin est le fruit d'un seul homme, Georges Delaselle. Il y a 125 ans, cet assureur parisien, amoureux de l'île, crée ce paradis en creusant la dune. Longtemps abandonnée, cette jungle fut sauvée par des bénévoles dans les années 90 avant d'être confiée au Conservatoire du littoral. Quatre jardiniers entretiennent en permanence ce véritable Eden, mais aussi la mémoire du créateur. L'autre incontournable de l'île, c'est le phare de Batz, 44 m de haut, 198 marches. Ces agents des phares et balises finalisent d'installer la lentille. Ces pièces centenaires ont été retirées en 2019 pour être restaurées à Brest. Après trois ans de travaux, il y a quelques mois, le phare a enfin retrouvé sa coiffe. Dans quelques jours, le phare illuminera à pleine puissance l'île de Batz. Ses rayons veillent sur les marins comme sur les îliens depuis près de 200 ans. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Larvor, B. Boisrobert