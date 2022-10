Île-de-France et centre : le carburant toujours rare

Dans la ville de Tours, c’est presque impossible de trouver une station-service qui n’est pas en rupture de carburant ce week-end. Il y en a une qui est totalement à sec, mais à la caisse le téléphone n’arrête pas de sonner. La caissière est submergée d’appels. Dans la région, les dépôts de carburants de Tours et d'Orléans sont au plus bas. Et ce week-end, peu de camions-citernes circulent. Après une semaine éprouvante, des chauffeurs sont épuisés. Ce qui a eu pour résultat qu’il faut s’éloigner des centres-villes. Dans une station à un quart d’heure de Tours, il y a encore de l’essence. C’est une chance pour le cycliste qui est venu ravitailler sa voiture tombée en panne. En régions parisiennes, la pénurie s’aggrave. Selon le gouvernement, c’est la faute à une consommation anormalement élevée. Dans une station-service du Sud-ouest de Paris que nous avons filmée, il fallait patienter une heure. Et pour certains, pour rien. Dimanche, un peu plus de camions-citernes devraient circuler en Île-de-France. TF1 | Reportage P. Gallaccio, E. Binet, C. Campusano