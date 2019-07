Île-de-France : les vieux diesels interdits dès lundi 1er juillet

À partir du 1er juillet 2019, les véhicules Crit'Air 4 et 5 seront interdits de circuler à Paris, toute la semaine, entre 8 h et 20 h. Les concernés sont : tous les véhicules diesel mis en circulation avant 2006, mais aussi les scooters et motos immatriculés avant 2004. Et enfin les poids lourds immatriculés avant 2009. Pour ceux qui braveraient l'interdit, ils s'exposent à une amende de 68 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.