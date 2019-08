Île de la Réunion : un western sous les tropiques

L'île de la Réunion est connue pour son volcan, ses montagnes et ses forêts tropicales, mais elle ne cesse de surprendre. Elle a par endroits des airs de Far West. À l'ouest se trouve la savane de Saint-Paul, où un cow-boy offre un western au milieu de l'Océan indien. Tout est pensé pour que les touristes aient l'impression d'être au Texas. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.