Île de Noirmoutier : comment accueillir 100 000 touristes ?

Chaque été, l'île de Noirmoutier s'adapte à l'afflux touristique. En pleine saison, il accueille dix fois plus de véhicule que le reste de l'année. Pour fluidifier le trafic, la mairie met à disposition huit parkings et un réseau de bus pour se déplacer. Les centres de santé ont également trois fois plus de rendez-vous que d'habitude. Le tourisme représente plus de 80% de l'économie directe et indirecte de Noirmoutier.