Île d'Ouessant : un décor de légende

Tout l'été, nous vous emmènerons dans des décors de légende, les plus belles îles françaises. Ce soir, cap sur Ouessant, un bout de terre totalement préservé au large du Finistère. Huit cents habitants vivent à l'année sur ce rocher, balayé par les vents. La promenade à vélo ou à bord de l'ancien canot de la SNSM permet de découvrir la beauté de l'île, sa population, ses moutons, et ses phares emblématiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.