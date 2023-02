Îles Andaman : le paradis caché de l'océan Indien

C'est l'un des joyaux de l'Océan Indien, les 572 îles de l'archipel d'Andaman-et-Nicobar, éparpillées entre les côtes indiennes et birmanes. L'endroit regorge de plages sauvages et d'étonnantes forêts de mangroves ainsi que d'une vie marine extrêmement riche. Il s'agit d'un environnement encore préservé, tout comme le peuple autochtone qui habite certaines de ces îles depuis des milliers d'années. Pour leur dernier jour sur les îles Andaman, un couple de Français se rend sur une plage secrète que leur indiquait des habitants de l'île. La plage se trouve derrière une forêt de mangroves. Ces plantes tropicales aux longues racines apparentes sont capables de pousser dans l'eau salée. L'endroit est une plage de sable fin, mordue par une mer turquoise à 28 °C toute l'année. Pourtant, aucun touriste ne s'y trouve. C'est cette nature primitive et préservée du tourisme de masse qui les ont attirées dans cet archipel indien. Ces îles Andaman-et-Nicobar attirent principalement des touristes Indiens. TF1 | Reportage M. Laouamen, R. Pateriya