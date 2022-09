Îles et légendes : le Morbihan vu du ciel

C'est une immense étendue d'eau de 115 km². L'ombre de cet ULM semble presque perdue. Au milieu de cette mer intérieure, le Golfe du Morbihan qui compte 59 iles au total. Parmi elles, deux sont des communes et plusieurs sont des îles privées. Leur point commun, elles sont toutes entourées de parcs à huîtres. Ce pilote retraité vole depuis 45 ans. Parfois avec son club d'ULM, il propose à des particuliers de l'accompagner dans l'une de ses escapades. Ce dimanche 11 septembre, pour le premier vol d'Allan, il en met plein la vue. Il s'étonne des alignements de Carnac, un haut lieu de la préhistoire européenne. Près de 3 000 menhirs s'étendent sur quatre kilomètres de long. Alain Gabbay, lui, a voulu les voir de plus près. Il profite d'une visite avec Cécile, la guide, pour plonger dans les légendes du site. Alain, ancien marin professionnel, a toujours été en quête de liberté et de découverte, dans les airs, sur terre mais aussi en mer. Son envie, c'est de faire voler un bateau. Et son rêve est aujourd'hui une réalité. C'est le cas de ces maxi-trimarans, bateaux de course, qui ont été conçus pour survoler l'eau. L'immense étendue d'eau du Golfe de Morbihan est un terrain de jeu pour les navigateurs en mer, comme dans les airs. Mais c'est aussi un symbole pour tout un département, car le Morbihan signifie "Petite mer" en breton. TF1 | Reportage M. Pirckher, L. Leray, R. Cann