"Illusions perdues" dans les salles obscures le 21 octobre

Voilà un film qui ramène dans les intrigues des salons parisiens du XIXe siècle. Il veut conquérir Paris, se rêve écrivain, mais doit pactiser avec le monde moderne. "Là, ce sont des gens qui détruisent des réputations pour de l'argent", "c'est plus la fake news d'aujourd'hui", telles sont les qualifications données par les acteurs principaux, Vincent Lacoste et Benjamin Voisin, de cet œuvre cinématographique. L'intrigue se passe au XIXe siècle et est née plus de 200 ans sous la plume d'Honoré de Balzac. Le réalisateur, Xavier Giannoli, a fait des "Illusions perdues" son livre de chevet. "On peut se demander en lisant le livre qu'il se demande : mais qu'est-ce qu'on peut encore sauver de la beauté et de la dignité, des valeurs humaines importantes dans un monde qui va se livrer à la loi du profit", précise-t-il. Force est de constater que Balzac inspire les réalisateurs. Ses œuvres ont déjà été adaptés 170 fois au cinéma.