Îlots de fraîcheur en ville : ça marche et ça se mesure !

Thomas Brunelle habite au sixième étage d'un immeuble à Paris. Le thermomètre affichait 32°C ce samedi après-midi. Dans l'appartement, la chaleur est difficilement supportable. La chaleur en milieu urbain est une préoccupation des scientifiques de Météo France et du CNRS. Équipés de deux drones, ils cherchent à comprendre comment rafraîchir les villes. Pour cela, ils prennent des mesures au même moment, à deux endroits distincts, au milieu d'une cour d'école et au-dessus d'un parc. Les Parisiens, qui passent du temps dans les parcs, ne sont pas scientifiques, mais ils ont bien compris où trouver de la fraîcheur. Toutes les données sont collectées et transmises à des scientifiques. Dès le lendemain, les premiers résultats tombent. En trois heures, le parc a gagné 2°C de fraîcheur par rapport à la cour d'école. Plus surprenant, les petits squares agissent autant que les grands parcs. Toutes ces données devraient aider les maires à trouver des solutions pour refroidir les villes. Certaines existent déjà, comme peintes de toit en blanc. En 2050, les pics de chaleur à Paris pourraient dépasser les 50°C. TF1 | Reportage T. Vartanian, C. Moutot, S. Humblot